أفغانستان تفقد أكثر من نصف صحفييها وخاصة منهم النساء منذ سيطرة طالبان على السلطة

فقدت أفغانستان أكثر من نصف صحفييها وخاصة منهم النساء منذ أن استولت حركة طالبان على الحكم قبل عام، على ما أظهرت الجمعة دراسة أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

وبحسب تقديرات المنظمة "كان هناك 11 ألفاً و857 صحافياً قبل وصول طالبان إلى الحكم ولم يبق اليوم منهم سوى 4759". وأشارت المنظمة إلى " 76,19% من الصحافيات فقدن عملهن".

وبينت الدراسة التي نشرتها المنظمة في موقعها الإلكتروني، أن "البلاد كانت في 15 أغسطس 2021 تضم 547 وسيلة إعلام، وبعد عام توقفت 219 منها عن العمل" في المقابل ظهرت أربع مؤسسات اعلامية جديدة.

وأكدت المنظمة أنه "في بعض الأقاليم اضطر عدد من المؤسسات لوقف البث بسبب الاستعاضة عن البرامج الموسيقية ونشرات الأخبار ببرامج دينية".

كما عللت المنظمة إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية بـ"صعوبات اقتصادية جديدة على غرار وقف المساعدات الدولية والوطنية وتراجع عائدات الإعلانات في ظل أزمة اقتصادية حادة".

وكانت هناك "قبل وصول طلبان إلى الحكم 2756 امرأة يعملن صحفيات في مؤسسات إعلامية أو متعاونات معها، لكن عددهن حالياً بات يقتصر على 656، غالبيتهن في العاصمة كابول".

ولا توجد صحفيات في 11 ولاية من أصل 34.