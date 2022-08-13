حفلة تكنو موسيقية ضخمة لأول مرة بعد قيود كورونا في زيورخ السويسرية

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استعادت مدينة زيورخ السويسرية مرة أخرى مكانتها اليوم السبت كمكان لإقامة حفلات التكنو الموسيقية ( وهى أحد أنواع الموسيقى الإلكترونية ) في العالم، لأول مرة بعد أزمة قيود كورونا التي سادت خلال العامين الماضيين.

وتحت شعار "فكر!" كان من المتوقع أن يحضر الحفل عدة مئات آلاف من الزوار من سويسرا وخارجها لمشاهدة استعراض الشارع رقم 29 بالمدينة.

وكتبت اللجنة المنظمة إن أولئك الذين يفكرون فقط هم من يمكنهم تأكيد أفعالهم أو أحكامهم المسبقة أو التوقف عنها خلال الحفل.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت انطلق ما يقرب من 25 سيارة لوف موبايل – وشاحنات مزينة تحمل أجهزة موسيقية كبيرة وراقصين – في جولة امتدت على طول كيلومترين حول حوض البحيرة في أفضل طقس صيفي بالمدينة.

ورقص الحاضرون على جانب الطريق في أفضل حالة مزاجية على الإيقاعات الموسيقية الصاخبة.

وعزف منسقو الأغاني الموسيقة الإلكترونية على ثماني مراحل على طول الطريق في العاصمة السويسرية، والتي تعرف في المقام الأول بأنها مركز للبنوك وشركات التأمين.

وكان من المفترض أن يستمر المهرجان حتى منتصف الليل.

ووصلت بالفعل حافلات وقطارات عديدة من الخارج إلى زيورخ حتى الصباح لنقل عشاق التكنو إلى الحفلة.

شارك حوالي 850 ألف شخص في العرض الأخير قبل جائحة كورونا عام 2019.