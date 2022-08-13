السفارة الإيرانية في أثينا: ناقلة النفط لانا ستعود للبلاد بشحنتها من اليونان

قالت السفارة الإيرانية في أثينا، إن ناقلة نفط إيرانية سوف تعود قريبا إلى البلاد وعلى متنها شحنة النفط، بعد شهر من احتجازها قبالة الساحل اليوناني كجزء من حملة أمريكية على صادرات النفط الخام الإيراني.



كانت السلطات اليونانية بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية، قد أوقفت الناقلة وصادرت شحنتها في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وانتقاما من احتجاز الناقلة لانا، صادرت إيران ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج. وقام الحرس الثوري الإيراني بتحويل مسار الناقلتين، اللتين كانت تحمل كل واحدة منهما نحو مليون برميل من النفط، إلى المياه الإقليمية الإيرانية في السابع والعشرين من شهر مايو.