 تايوان تدين فرض الصين عقوبات على مسوؤلة ليتوانية لزيارتها تايبيه - بوابة الشروق
السبت 13 أغسطس 2022 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

تايوان تدين فرض الصين عقوبات على مسوؤلة ليتوانية لزيارتها تايبيه

تايبيه - د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:22 ص
أدانت تايوان، اليوم السبت، الصين؛ بسبب فرض عقوبات على نائبة وزير النقل الليتوانية، بسبب زيارة تايبيه، قائلة إن مثل هذا الأسلوب فى استخدام القوة لا يستند إلى أى أساس.

وكانت أجني فايسيوكيفيتشيوتو قد وصلت إلى تايبيه في 7 أغسطس، في زيارة تستمر 5 أيام لتعزيز التعاون المستقبلي.

وذكرت بكين أمس الجمعة أن نائبة وزير النقل الليتوانية قوضت سيادة الصين ووحدة أراضيها.

وتتمع تايوان بحكومة مستقلة، منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي جزء من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن إعلان بكين الصادر أمس الجمعة يظهر استخدام الصين القوة، متجاهلة قواعد النظام الدولي.

وأضافت الوزارة أن رد الحكومة الصينية على نائبة وزير النقل الليتوانية "لا أساس له" ويتحدى التواصل العادي، الذي تجريه الدول ذات السيادة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك