صحفيون باكستانيون يتعهدون بمقاومة الحظر المفروض على قناة إخبارية

حذر صحفيون باكستانيون اليوم السبت السلطات من احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد ضد إلغاء رخصة تشغيل قناة إخبارية تلفزيونية رائدة لبثها فقرة عن القوات المسلحة، تعتبر تهديدا للأمن القومي.



وقال رئيس الاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحفيين، أفضل بوت لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "نطالب بالاستعادة الفورية للقناة وإلا سننظم احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد".



وكانت هيئة: "تنظيم وسائل الإعلام الالكترونية" الباكستانية قد ألغت ترخيصا لقناة "إيه.آر.واي.نيوز" مساء أمس الجمعة "على أساس تقارير سلبية من الوكالات".



وكان قد تم إيقاف بث قناة "إيه.آر.واي" ، التي ينظر إليها على إنها متعاطفة مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، يوم الاثنين الماضي، بعد بث مقطع، اقترح فيه أحد مستشاري خان أنه لا ينبغي لضباط الجيش اتباع أوامر من رؤسائهم ، إذا كانت غير قانونية وضد رغبة الجماهير.



وتم اعتقال شهباز جيل، مساعد خان، بسبب التحريض على العصيان في الجيش ويواجه اتهامات بالتحريض على الفتنة.



وقال بات، إن الإلغاء الذي تسبب في وقف آلاف الصحفيين عن العمل، دون اتباع الإجراءات القانونية، غير مسبوق.