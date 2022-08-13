الجارديان: تزايد خطر نقص تمويل خدمات الإطفاء بسبب ارتفاع مؤشرات حرائق الغابات

كشف تحليل بيانات تابع لصحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت، أن تنامي دور خدمة الإطفاء في التصدي إلى أثار أزمة المناخ، أظهر نقص تمويل الخدمة في السنوات الأخيرة.

وذكر التحليل أن إجمالي عدد رجال الإطفاء في 46 هيئة إطفاء إنجليزية انخفض بنسبة 20.4% منذ عام 2010، حيث حتي عام 2021 أعداد رجال الإطفاء 5 ألفا و279 شخصا.. بينما كان خلال عام 2021 إجمالي أعداد رجال الإطفاء خلال 44 ألفا و307 أشخاص يشملون العاملين بدوام كامل أو عند الطلب.

وأوضحت البيانات أن نقص ميزانيات تمويل خدمات الإطفاء، وكذلك عدد المحطات العاملة في البلاد لم يكن يمثل خطرًا، لكن في ظل مواجهة الانهيار المناخي أكثر وضوحا مع الموجة الحارة التي تواجهها المملكة المتحدة خلال الصيف الجاري، والتي تهدد بحرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هناك قلقا في ظل التحذيرات من أن موجات الحرارة وفصول الصيف الأكثر جفافا ستصبح شائعة بشكل متزايد بسبب تغيير المناخ.