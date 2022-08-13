16 سفينة تغادر موانئ أوكرانيا منذ اتفاق تصدير الحبوب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن سفينتين أخريين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ليصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه أنقرة برعاية الأمم المتحدة في يوليو الماضي، إلى 16 سفينة.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن "فولمار إس" التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى إقليم إسكندرون جنوب تركيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وغادرت السفينة "ثو" التي ترفع علم جزر مارشال من الميناء نفسه وتوجهت إلى تكيرداج التركية، حاملة 3 آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر تركيا، اليوم السبت، متوجهة إلى أوكرانيا لنقل الحبوب.