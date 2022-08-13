وفا: 12 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال الاعتداءات الأخيرة على غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة الذي بدأت في الخامس من الشهر الجاري، بلغ 12 انتهاكا.



وأوضحت "وفا"، أنه بتاريخ 5 أغسطس الحالي استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية دون سابق إنذار بعض الشقق في "برج فلسطين" الواقع وسط مدينة غزة بعدد من الصواريخ في الطابق الرابع، ما أدى إلى أضرار بليغة في العديد من المؤسسات الإعلامية بالطابقين الثاني والثالث من البرج.



وأشارت إلى أنه في الـ7 من الشهر الجاري أُصيبت المراسلة والمُعدّة في قناة "الكوفية" الفضائية ناهد أبو هربيد في قدمها اليسرى، ووصفت حالتها بالمتوسطة، جرّاء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزلها، ومنازل مجاورة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



من جهته، قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إنه بالرغم من كل هذه المخاطر والتحديات والقصف إلا أن الصحفيين كعادتهم فضحوا جرائم الاحتلال ووثقوا صوتا وصورة تلك الجرائم بحق المواطنين العزل، مؤكدا أن النقابة أطلعت على المخاطر التي يواجهها الصحفيون نتيجة هذه الاعتداءات، موضحا أن سلطات الاحتلال لا تسمح منذ أكثر من 15 عاما بإدخال معدات السلامة المهنية للصحفيين، الأمر الذي يشكل تهديدا على حياتهم، وانتهاكا واضحا للأعراف الدولية.

وفي السياق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت (وفا) بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الفاصل شرق خان يونس أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المزارعين أثناء عملهم بمنطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بعد مداهمة منزليهما.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد مرار (28 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.