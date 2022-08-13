منظمة ألمانية: مساعدة الدولة لضحايا العنف في أدنى مستوياتها على الإطلاق

أظهر مسح أجرته منظمة الإغاثة الألمانية "الحلقة البيضاء"، أن مساعدة الدولة لضحايا العنف في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.



وبحسب التوثيق الذي أجرته المنظمة، رفضت الهيئات المعنية 46.6% من الطلبات المقدمة للحصول على الدعم بموجب قانون تعويض الضحايا في عام 2021.



وقال رئيس المنظمة، يورج تسيركه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة ماينتس: "هذا هو الرقم الأسوأ منذ أكثر من 20 عاما.. تترك البيروقراطية بشكل متزايد الأشخاص المعوزين في عجز".



وبحسب البيانات، تم الموافقة العام الماضي على 27.6% من طلبات التعويض، وكان ذلك أعلى قليلا من النسبة المسجلة عام عام 2019 (26.2%)، أما باقي الطلبات التي لم يتم رفضها -أي 25.8% منها- فلم تتلق أي مساعدة في عام 2021، وتوقفت إجراءاتها "لأسباب أخرى"، مثل سحب مقدم الطلب لطلبه أو وفاة مقدم الطلب أو نقل القضية إلى ولاية أخرى.



ومن خلال قانون تعويض الضحايا تتعهد الدولة بدعم ضحايا أعمال العنف مثل الأذى الجسدي أو العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي.



وتم إجمالا تقديم حوالي 15 ألف طلب تعويض العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن جرائم العنف المسجلة في إحصاءات الشرطة وصلت إلى 165 ألفا، أي أن نسبة الطلبات المقدمة إلى أعمال العنف المسجلة تتراوح بين 9 و11% على مدار أكثر من 20 عاما.