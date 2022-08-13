اليونيسف تشكو من نقص الأموال المخصصة لمساعدة أفغانستان

شكت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من نقص كبير في تمويل المساعدات المخصصة للشعب الأفغاني.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا، كريستيان شنايدر، في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه تم خلال العام الحالي توفير ثلث الأموال المطلوبة فقط حتى الآن.

وذكر شنايدر أن توفير الإمدادات الغذائية يشكل كارثة، وقال: "يعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد. سيستمر ثمانية من كل عشرة أشخاص في شرب المياه الملوثة اليوم. ويدفع الأطفال الثمن النهائي لهذه الكارثة الإنسانية التي لا تنتهي".

واستولت حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في شهر أغسطس 2021 بعد الإطاحة بالحكومة وانسحاب آخر الجنود الأمريكيين.

وندد شنايدر بأن طالبان تعمدت عزل الفتيات عن التعليم، وقال: "عندما تكون الحياة اليومية قاسية مثلما هو اليوم في هذه الذكرى، يكون للحق في التعليم أهمية خاصة".

وأوضحت الحكومة الأمريكية مؤخرا أن تطبيع العلاقات مع طالبان مرتبط بشكل جوهري بحماية حقوق المواطنين في أفغانستان. كما أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من "الوجود المستمر" لشبكات إرهابية مثل القاعدة أو فرع تنظيم "داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية في أفغانستان. كما حثت الدول الغربية حركة طالبان على تشكيل حكومة شاملة تحظى بدعم شعبي واسع، وهو ما لم يحدث.