وزير الداخلية الفرنسي يطالب بتعزيز حماية الكنائس

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السلطات المختصة في الأٌقاليم الفرنسية بتعزيز حماية الكنائس ومواكب الاحتفال بعيد انتقال العذراء.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت وقالت إن دارمانان بعث بهذا المطلب في خطاب أشار فيه إلى أن الخطر الإرهابي المتزايد لا يزال قائما.

وأضاف درامانان أن التجمعات ورحلات الحج وصلوات القداس والمواكب يجب تأمينها على نحو خاص في يوم عيد انتقال العذراء الذي سيوافق بعد غد الاثنين، وتعد هذه المناسبة عطلة في كل أنحاء فرنسا.

وطالبت وزارة الداخلية قوات الشرطة وقوات الدرك بالاستمرار في توخي اليقظة على نحو خاص في الأماكن الدينية عموما وذلك في ظل استمرار ارتفاع خطر الإرهاب.