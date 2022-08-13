مصادر بالتعليم: من المتوقع استمرار تطبيق خطة التطوير رغم التعديل الوزاري

مع إعلان تولي الدكتور رضا حجازي منصب وزير التربية والتعليم، تعددت التساؤلات حول مصير خطة تطوير التعليم التي بدأها الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، التي تصل للصف الخامس الابتدائي مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال مصدر بوزارة التعليم، إنه من المتوقع استمرار تطبيق خطة تطوير التعليم رغم التعديل الوزاري، باعتبارها خطة عامة للدولة يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ولن تتأثر بأي تعديل وزاري.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الشروق"- أن نظام التعليم الجديد يدرس به حاليا نحو 11 مليون طالب الآن من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، ويصل قطار التطوير للصف الخامس الابتدائي.

وأكد أن الدكتور رضا حجازي ليس غريبا على الوزارة، وكان مطلعا على هذه الملفات بشكل كبير خلال منصبه كنائب للوزير، وبالتالي لن يجد أي مشكلة في استكمالها، مضيفا أن الوزير الجديد أمامه أيضا استكمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإنهاء التظلمات.