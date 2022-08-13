 ائتلاف دولة القانون في العراق ينفي طرد الحلبوسي من منزل المالكي - بوابة الشروق
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ائتلاف دولة القانون في العراق ينفي طرد الحلبوسي من منزل المالكي

أ ش أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:06 م

نفى هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الأنباء المتداولة عن طرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منزل المالكي.

وكتب الركابي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت - "بعض المواقع الإعلامية المُغرضة تداولت خبرا يتحدث عن طرد رئيس مجلس النواب من منزل نوري المالكي"، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح لأنه ليس من أخلاق المالكي أن لا يحترم شخصا مسؤولا في الدولة بهذا الموقع أو دونه، محذرا وسائل الإعلام من السقوط في فخاخ الإعلام المُغرض.


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