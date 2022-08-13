العراق يتسلم 50 إرهابيا داعشيا من سوريا

تسلمت قيادة العمليات المشتركة في العراق 50 إرهابيا من عناصر داعش ممن يحملون الجنسية العراقية تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت، إن عملية استلام هؤلاء الإرهابيين جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري.



ولفتت إلى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تسلمت هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.



وأكدت أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم".