كوريا الشمالية تتحرك صوب الحياة الطبيعة بعد إعلان الانتصار على كورونا

ألغت كوريا الشمالية فرض ارتداء الكمامات وخففت القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع تحرك الدولة الشيوعية صوب الحياة الطبيعية بعد إعلان انتصارها على جائحة كوفيد-19، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، السبت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون النصر في حملة بلاده الطارئة ضد جائحة كوفيد-19، بعد ثلاثة أشهر من إعلان بيونج يانج عن تفشي الفيروس بها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تقرر إلغاء فرض ارتداء الكمامات وتم رفع القيود الأخرى التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد باستثناء المدن والمقاطعات الحدودية.

لكن السلطات نصحت بارتداء الكمامات حال إصابة أي شخص بأعراض مرض تنفسي، مثل الانفلونزا، وفقا للوكالة.

يذكر أن حصيلة الإصابات بالحمى في كوريا الشمالية ظلت صفر منذ 29 يوليو الماضي، بعدما وصلت إلى ذروتها وهي 392 ألفا و920 حالة يوم 15 مايو، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.