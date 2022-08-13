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كامبوس: زيزو الأفضل في مصر.. وسيصبح «صلاح الجديد»

محمد ثابت
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 2:54 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 2:56 م

يرى باولو كامبوس، مدرب ريال مدريد السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بإمكانه أن يصبح مثل محمد صلاح، نجم ليفربول.

وقال باولو كامبوس في لقاء تلفزيوني عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" أنا سعيد جدًا لأنني عشت لرؤية لاعب عظيم مثل محمد صلاح، أنا واحد من الناس التي تحب العرب بشكل كبير، وممتن جدًا للاعبين العرب".

وأضاف:" دائمًا عندما أرى صلاح بأدائه الراقي ولعبه بكامل قوته سواء في منتخب مصر أو ليفربول، ويؤدي بأفضل ما لديه، لذا يمكنني القول أن صلاح هو قدوة لكل اللاعبين في أي ناد".

وأتم:" أعتقد أن أحمد سيد زيزو أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وعندما رأيته يلعب اقتنعت أن بإمكانه أن يكون محمد صلاح الجديد، لأن صلاح جذب كل الأعين لكرة القدم المصرية".


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