شوبير: الأهلي ينتظر أمرا وحيدا لحسم موقفه من كأس مصر

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن النادي الأهلي ينتظر أمرًا وحيدًا لحسم موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد أعلن في وقتٍ سابق تعليق مشاركته في كأس مصر والسوبر المحلي، لحين تنفيذ طلباته الخاصة بإقالة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح وإيقاف الحكم محمود عاشور لحين التحقيق معه.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأهلي في انتظار الرد علي خطاب محمود عاشور حكم الڤار ثم يتخذ قراره خلال الساعات القليله القادمة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الموافقة على استقالة عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام، على أن يتولى الإنجليزي مارك كلاتنبرج المهمة خلفًا له، فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الحكم محمود عاشور حتى الآن.

يُذكر أنه من المُقرر أن يواجه النادي الأهلي غدًا الأحد فريق مصر المقاصة لحساب ثمن نهائي كأس مصر.