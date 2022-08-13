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نجح رجال الأطفاء في جمهورية التشيك في إخماد حريق، اندلع على الجانب التشيكي من الحدود مع ألمانيا وتسبب في تدمير حدائق وطنية.

وقالت خدمات الطواري التشيكية، الجمعة، إنها أعادت إدارة المنطقة المتأثرة إلى إدارة حديقة سويسرا البوهيمية الوطنية.

وكان الحريق قد اندلع في البداية على الجانب التشيكي من الحدود ثم انتشر إلى المنطقة الألمانية المعروفة باسم سويسرا السكسونية حيث بدأت النيران تهدأ بشكل تدريجي.

وهرعت دول أخرى لمساعدة جمهورية التشيك في جهود احتواء الحريق ، حيث أرسلت إيطاليا والسويد طائرات لمكافحة الحرائق ، بينما أرسلت كل من سلوفاكيا وبولندا وألمانيا مروحيات.

وشارك أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء في عملية إخماد الحريق منذ بداية اشتعاله.

ومن المقرر أن يبقى نحو 72 من رجال الإطفاء في الموقع للتحقق من عدم اشتعال النيران مجددا.