بولندا تعلن عن مكافأة لمن يساعد في العثور على المذنبين في تسميم نهر أودر

قال ماسيج فونسيك نائب وزير الداخلية البولندي، إن شرطة بلاده أعلنت عن تخصيص مكافأة قدرها مليون زلوتي (حوالي 220 ألف دولار)، لمن يساعد في العثور على المذنبين في تسميم نهر أودر.

وأضاف: "أعلن القائد العام للشرطة اليوم، عن مكافأة بقيمة مليون زلوتي لمن يساعد في التعرف على مرتكبي هذه الكارثة البيئية"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي.

قبل ذلك، أفادت الأنباء بأنه تم في بولندا تسجيل نفوق هائل للأسماك في نهر أودر، وتم اللجوء للجيش البولندي للمشاركة في عملية تطهير النهر.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن المؤسسات الفنية ذات العلاقة لم تتصرف بالسرعة الكافية، وأكد إقالة رئيس شركة المياه البولندية برزيميسلاف داتسو، ورئيس المصلحة العامة لحماية البيئة ميشال ميستشاك.

بدورها، قالت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، إنه لم يتم العثور على الزئبق في النهر، بما في ذلك وفقا لمعطيات الخبراء الألمان.

وكتبت الوزيرة على تويتر: "تلقينا رسميا من الجانب الألماني النتائج الحالية لفحص عينات من مياه النهر. لم يتم الكشف عن الزئبق".

وأشارت الوزيرة إلى أن التحاليل التي قام بها الخبراء البولنديون والألمان، تظهر ارتفاع ملوحة هذه المياه، وقالت: "تجري حاليا دراسات سمومية شاملة. وسنقدم مزيدا من النتائج لاحقا".