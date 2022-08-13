قتيل وعشرات المصابين بسبب عاصفة في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية في شرق البلاد فجر اليوم السبت.



وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن جزءا من المنصة سقط بسبب الرياح العاتية التي ضربت موقع المهرجان الضخم للموسيقى الإلكترونية الذي أقيم على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الساحلية جنوب بلنسية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأوضحت الطوارئ أن المتوفي، رجل (22 عاما) سقط عليه جزء من مسرح المهرجان، وأن ثلاثة بين الجرحى أصيبوا برضوض خطيرة و14 آخرين يعانون من كدمات طفيفة. وفي وقت لاحق أفادت السلطات بأن ما مجموعه 40 شخصا تلقوا الرعاية الطبية إثر الحادث.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كوليرا، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.