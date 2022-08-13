 مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق حمولة 89 صهريجا من النفط السوري وتنقلها إلى العراق - بوابة الشروق
السبت 13 أغسطس 2022 1:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق حمولة 89 صهريجا من النفط السوري وتنقلها إلى العراق

دمشق - د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:54 ص
أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية أقدمت على "سرقة" دفعة جديدة من النفط السوري ونقله إلى قواعدها في العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مصادر محلية من ريف العربية قولها، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 89 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي والمخصص لسرقة النفط من الحقول السورية".

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي بعد يومين من سرقتها قافلة مؤلفة من 144 صهريجاً بشكل مماثل"، موضحة أن كل ذلك يجيء "في إطار انتهاكاتها المستمرة للقوانين والمبادئ الدولية وإمعانها في السطو على ثروات الدول وتجويع شعوبها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك