أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، اليوم السبت، أن طريق الأمير محمد بن سلمان الواقع ما بين جدة ومكة المكرمة، يعد أحد الطرق الرئيسة التي تختصر الزمن على ضيوف الرحمن وتسهّل تنقّلهم ووصولهم إلى المشاعر المقدسة خاصةً وأن الطريق يعدّ شريانًا رئيسيًا وحيوياً للحركة، كونه يقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي البقعة الطاهرة الشريفة، من أجل أداء مناسك الحج.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذه الجهود تأتي في سبيل تحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات، مشيرة إلى أنها تعمل على خدمة مرتادي الطريق على مدار الساعة، من خلال تلقي البلاغات ومباشرة المهام وإصلاحها، إضافةً لتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة بشكلٍ دوري ومستمر.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تضع ضمن خططها مهمة تطوير قطاع الطرق في المملكة، ومنها طريق الأمير محمد بن سلمان بمنطقة مكة المكرمة الذي يخدم قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، إذ تتضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد السعودي عدداً من المشاريع المتعلقة بدعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق وزيادة سعة المطارات، والوصول لـ 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولاً لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.