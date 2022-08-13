شولتس يدين الهجوم على سلمان رشدي: يا لها من جريمة نكراء

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس حادثة الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على تويتر اليوم السبت:" يا لها من جريمة نكراء" وأعرب شولتس عن تمنياته بأن يُمْنَح سلمان كثيرا من القوة من أجل الشفاء وقال موجها حديثه إلى الكاتب:" العالم يحتاج إلى أشخاص مثلك لا تخوفهم الكراهية ويدافعون بلا خوف عن حرية الرأي".

وتعرض رشدي لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح أمس الجمعة، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.

ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.

وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عاما من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي نُشر في عام 1988.