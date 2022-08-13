مصادمات بين الشرطة الألمانية وناشطي مناخ أغلقوا جسرا في مدينة هامبورج

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وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من ناشطي مناخ يغلقون جسر كاتويك في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا للمطالبة بالمزيد من العدالة المناخية.

وأفادت التصريحات الصادرة من الشرطة بقيام متظاهرين من المشاركين في حصار الجسر بمهاجمة أفراد من الشرطة برذاذ الفلفل وردت قوات الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل والهروات ومدافع المياه لفض الحصار.

ومن جانبها، وصفت متحدثة باسم منظمة "انده جيلنده" الواقعة بأنها تمثل "ذروة جديدة للعنف والتعسف الشرطي تجاه احتجاجاتنا من أجل المناخ".

وشهدت المدينة عدة مظاهرات مشابهة اليوم حيث قام ناشطون في وقت سابق بإغلاق جسر كولبراندبروكه، وهو الجسر الأشهر في هامبورج وثاني أطول الجسور في ألمانيا.

وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض"، في بيان: "نحن نغلق هنا محورا مركزيا للتجارة الخارجية الألمانية من أجل الإشارة إلى تبعات الاستعمار الحديث".

وكان متحدث باسم الشرطة قال إن المتظاهرين هم مجموعة صغيرة من الأشخاص يجلسون في نهر الطريق وبعضهم قيدوا أيديهم في حوض استحمام أحضروه معهم.

وقبل ذلك بساعة، أغلق عدة مئات من المتظاهرين خطا حديديا تابعا لهيئة الميناء في منطقة هاوسبروخ، وأفادت بيانات للشرطة بأن هؤلاء الأشخاص صعدوا منحدرا خلال موكب مظاهرة وجلسوا في مسار الخط الحديدي.

وأعلنت منظمة "انده جيلنده" أن هذه الخطوة ستؤدي بذلك إلى شل " الخط الحديدي الوحيد من وإلى محطات الحاويات في ميناء هامبورج".

كان مئات من الأشخاص تجمعوا في الأيام الماضية في هامبورج لإقامة مخيم احتجاجي للفت الانتباه إلى تبعات التغير المناخي، وأخطرت خمس مجموعات اليوم عن تنظيم مواكب احتجاجية في هامبورج.