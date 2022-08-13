أفغانستان: أعمال عنف أثناء تفريق مسيرة نسائية في كابول بطلقات تحذيرية

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أوقفت قوات حركة طالبان، مرة أخرى، مظاهرة سلمية نظمتها عشرات النساء في شوارع كابول اليوم السبت، وهن رافعات شعار "غذاء وعمل وحرية".

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قوات طالبان وهي تطلق طلقات تحذيرية وتعتدي جسديا على النساء، لتفريق تجمعهن، في قلب المدينة.

وأظهر مقطع فيديو آخر مجموعة صغيرة من النساء، محاصرات من قبل طالبان في مكان مغلق.

وقالت رابطة الصحفيين المستقلين الأفغان إن ثلاثة صحفيين أجانب وعامل أفغاني احتجزوا لفترة وجيزة من جانب طالبان لتغطية المظاهرة بينما أصيب صحفيان محليان آخران بجروح طفيفة.

وقال حجة الله مجددي، وهو عضو بارز برابطة الصحفيين المستقلين الأفغان ومقرها كابول، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن الصحفيين الأجانب الذين احتجزوا هم من ألمانيا والدنمارك والنرويج.

وأكدت شبكة طلوع نيوز الإخبارية الأفغانية ، في نشرتها الإخبارية أن أحد صحفييها احتجز لنحو خمس ساعات وتم مصادرة كاميرتهم من جانب طالبان.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتولى نظام طالبان الحكم، تخرج النساء مرة أخرى إلى الشوارع، للتنديد بالقيود التي فرضتها طالبان على حقوقهن في التعليم والعمل وحرية الحركة.

وهتفت المتظاهرات أيضا بأنهن سئمن من التمييز ضد المرأة.

ومنذ عادت طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، قلصت حقوق المرأة الأساسية وهؤلاء اللاتي تظاهرن تم قمعهن. ولم تعترف أي دول بحكومة طالبان .