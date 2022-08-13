وفاة شخص وإصابة العشرات بسبب عاصفة أثناء مهرجان موسيقي في إسبانيا

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أفادت تقارير إعلامية، بأن شخصا لقي حتفه بسبب عاصفة وقعت أثناء مهرجان موسيقي على الساحل الإسباني على البحر المتوسط، بالقرب من بلنسية.

وذكر جهاز الإنقاذ الإقليمي عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن عشرات الأشخاص أصيبوا، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة، عندما أطاحت رياح قوية بأجزاء من مسرح المهرجان.

وبحسب هيئة الصحة الإقليمية، يتلقى 32 شخصا العلاج في المستشفيات.

وأظهر مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كويرا، جنوبي بلنسية، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

وطارت أجزاء من المسرح الضخم في الهواء، وأعاقت عاصفة رملية الرؤية.

وتواجدت الشرطة وسيارات الإسعاف في الموقع.

وتم عقب العاصفة إلغاء المهرجان الذي جذب عشرات الآلاف من الزائرين من إسبانيا، بشكل أساسي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن العاصفة ظاهرة نادرة نسبيا من الصعب التوقع بها.