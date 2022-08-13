البرلمان العربي يدعو إلى مساعدة السودان لتجاوز محنة الفيضانات والسيول

أكد البرلمان العربي، تضامنه مع جمهورية السودان جراء الفيضانات والسيول التي تعرض لها وأودت بحياة قرابة 51 شخصا، إلى جانب تضرر مئات المنازل.

ودعا البرلمان العربي - في بيان صحفي مساء اليوم السبت- الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة وتوفير كل ما هو ضروري له من معدات أجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن استعداده لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات.. داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الصبر والسلوان.