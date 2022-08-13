بعد مرور عام على تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن أسفها لنهاية العديد من وسائل الإعلام في أفغانستان.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كريستيان مير، في بيان أمس الجمعة، إن العديد من وسائل الإعلام توقفت عن العمل وفقد مئات الصحفيين وظائفهم، وأضاف: "الصحافة في أفغانستان تنزف.. لقد سنت طالبان العديد من القوانين التي تقيد حرية الصحافة وتشجع على اضطهاد وترهيب وسائل الإعلام والصحفيين".

وأعلنت المنظمة أن نحو ثلث 550 وسيلة إعلام نشطة في أفغانستان توقفت عن العمل بحلول 15 أغسطس 2021، كما انخفض عدد الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام بأكثر من النصف إلى حوالي 4750 شخصا، وكان أكثرهم تتضررا النساء، حيث فقدت ثلاثة أرباع الصحفيات وظائفهن أو تخلين عنها خوفا من طالبان، ولم تعد هناك صحفيات يعملن في 11 من أصل 34 إقليما أفغانيا.

وأضافت المنظمة أن طالبان جعلت العمل أكثر صعوبة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هناك رقابة متزايدة ورقابة ذاتية، فضلا عن موجة من الاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام. وبحسب البيانات، اعتُقل منذ استيلاء طالبان على السلطة ما لا يقل عن 80 عاملا إعلاميا لفترات متفاوتة، واعتقل بعضهم "بطريقة وحشية للغاية". وأشارت المنظمة إلى أن أفغانستان تحتل اليوم المرتبة 156 من بين 180 دولة في "ترتيب حرية الصحافة".

وحتى قبل تولي طالبان السلطة في 15 أغسطس 2021، عانى العديد من الصحفيين في أفغانستان من الاضطهاد والتهديدات، وعلى الرغم من ذلك، تطور المشهد الإعلامي في أفغانستان في ذلك الحين ليصبح أحد أكثر المشاهد تنوعا في المنطقة.