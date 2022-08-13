حذر رئيس حزب الأمة، في السودان، مبارك الفاضل، من أي فتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في البلاد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلن الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني، دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها «جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني».

وأكد على أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها، حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، بحسب ما نقلته صحيفة «الانتباهة» السودانية.

ولفت الفاضل إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، وانتقد «عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات».