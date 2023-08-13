محافظ الشرقية يتفقد شوارع منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مركز ومدينة منيا القمح؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كل العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد ممشي كورنيش المدينة الول والثاني الذي يمثل متنفسًا للمواطنين لقضاء إجازاتهم وعطلاتهم الرسمية، مشددًا على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالمتابعة المستمرة لنظافة المقاعد الرخامية والبرجولات المخصصة لجلوس المواطنين ومراجعة المطالع والمنازل على رصيف الكورنيش لسهولة حركة التنقل لذوى الهمم.

وتابع أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع العمدة في اتجاه طريق منيا القمح - التلين، مؤكدًا على رئيس المركز بسرعة التنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات وممثل شركة الغاز لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات وخطوط الغاز المتعارضة مع أعمال التطوير.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري لمنيا القمح، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية.

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