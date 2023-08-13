انطلاق مؤتمر إسلامي دولي بمشاركة 150 عالما ومفتيا بالسعودية

انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكة المكرمة اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "التواصل مع إدارات الشئون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم" تحت شعار (تواصل وتكامل).



وتنظم المؤتمر وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا ورؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأشار وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمة المملكة بافتتاح المؤتمر، إلى أهمية اجتماع اليوم في التشاور والتعاون الذي يخدم منهج الإسلام الوسطي المعتدل بسبب تصاعد حدة خطابات العنف والتطرف وركوب جماعات من أهل الأهواء مناهج فاسدة أساءت لسماحة الإسلام وعدله.



وأوضح أن التوظيف السياسي لدى بعض الجماعات الحزبية للعمل الإسلامي جعل الدين سلماً لتحقيق أهدافهم ولو على حساب الدين؟، داعياً إلى تكثيف الجهود لمعالجة توظيف الدين للسياسة.



من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمة "إن مؤتمر "تواصل وتكامل" يأتي في ظل تحديات جمّة تواجهها الأمة الإسلامية من تطورات سياسية وتحديات فكرية ونزعات عدوانية لتشويه صورة الإسلام فتتطلب منا الوقوف في وجه هذه النزعات والتيارات المعادية، واستحضار مفهوم الوحدة الإسلامية التي اتسمت لأنها وحدة حضارية ثقافية إنسانية تقوم على التعاون والتماسك والتفاعل وإثراء الحضارة الإنسانية في جميع المجالات من التعليم والثقافة والفكر والاقتصاد".



وأضاف أن استضافة السعودية لهذا المؤتمر المهم يؤكد مكانتها كفاعل حقيقي في دعم التوجهات الإيجابية للأمة الإسلامية والعمل على نهضتها، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير للمنظمة في مختلف المجالات ما أسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين.