الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مثمنة اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام اسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي.

كما أعربت الأمانة العامة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، مشددة على رفضها في المقابل أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.