هيئة فلسطينية: 13 أسيرا في سجون إسرائيل مضربين عن الطعام

قالت هيئة فلسطينية رسمية، اليوم الأحد، إن 13 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن ستة معتقلين في سجن "ريمون" انضموا يوم الخميس الماضي إلى الأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضحت الهيئة أن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 15 يوما، فيما يواصل أسيران إضرابهما منذ 11 يوما، إضافة إلى أسير شرع بإضرابه منذ سبعة أيام.

وحسب البيان، يأتي إضراب الأسرى الـ13 "تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية".

ووفق إحصائيات حقوقية فلسطينية، أصدرت السلطات الإسرائيلية نحو ألفي أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، علما أنها تعتقل 1132 فلسطينيا إداريا في سجونها من بينهم 18 طفلا وثلاث سيدات.

والاعتقال الإداري يتم من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام استنادا إلى ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.