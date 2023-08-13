 المرصد السوري: مسيرة تركية تقصف نقاطا تابعة للجيش السوري في منبج وسقوط جرحى - بوابة الشروق
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المرصد السوري: مسيرة تركية تقصف نقاطا تابعة للجيش السوري في منبج وسقوط جرحى

هديل هلال
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 3:31 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 3:31 م

استهدفت طائرة مسيّرة تركية، اليوم الأحد، حاجزًا عسكريًا يتبع لمجلس منبج العسكري، في قرية توخار في منبج بريف حلب الشرقي.

وبحسب ما نشره المرصد السوري، عبر موقعه الرسمي، تعرضت 3 نقاط عسكرية تابعة لقوات النظام قرب قرية توخار للاستهداف بمسيّرة تركية، وسط معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرق سوريا، إلى 34 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 53 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 39 شخصا بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

- 11 مدنيًا بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

- 39 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

- 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

- 15 استهدافًا على الحسكة؛ أسفرت عن مقتل 8 من المدنيين، بينهم طفل و3 سيدات، و23 قتيلًا عسكريًا.

- 2 استهداف على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

- 17 استهدافًا في ريف حلب، أسفر عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و16 من العسكريين.

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