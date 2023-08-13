النقل: تصنيع منتجات السكة الحديد والمترو والسفن في مصر بمثابة إنشاء مصنع للدولار

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الوزارة لن تقوم باستيراد أي عربة لمترو الأنفاق أو السكك الحديدية من الخارج، وأن آخر عربات سيتم استيرادها هي عربات مشروع القطار السريع، حيث تم التعاقد عليها من فترة، منوها إلى وجود اتجاه لتصنيع باقي عربات المشروع في خطوطه الباقية.



وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد على هامش جولته التفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج جميع المنتجات الخاصة بالسكك الحديدية والمترو والسفن والمراكب والأتوبيسات وللأنظمة المستخدمة في تشغيل وسائل النقل المختلفة بمثابة إنشاء مصنع للدولار.



ودعا وزير النقل جميع المستثمرين لعدم استيراد أي وسيلة نقل سككي أو نهري أو بحري، والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتوفير احتياجات القطاع، مؤكدا أن مصر تستيطع استيعاب جميع الإنتاج الخاص بوسائل النقل الجماعي خلال الفترة القادمة، وكذلك تصدير الفائض مستقبلا، مشددا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصنيع المحلي وتوطين صناعة النقل بمصر على أن يتم البدء بالتصنيع المشترك مع الشركات العالمية.