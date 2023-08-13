أساطير بايرن ميونخ يشككون في نجاح صفقة هاري كين

انتقد نجما كرة القدم الألمانيان السابقان ديتمار هامان وشتيفان إيفنبرج أداء فريق بايرن ميونخ أمام لايبزج في مباراة كأس السوبر الألماني، التي خسرها بايرن صفر / 3 مساء أمس السبت.

ويرى هامان أن الوضع في بايرن سيئ للغاية، كما شكك بإمكانية تحسن الوضع كثيرا بعد تعاقد النادي البافاري مع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين من توتنهام الإنجليزي.

وأشار هامان /49 عاما/ إلى أنه يرى الكثير من المشاكل في أداء بايرن، وقال في تصريحات إلى تلفزيون "بيلد": "بايرن لا يؤدي كفريق. ربما يشهد الفريق أفضل لاعبين على مستوى الأداء الفردي، ولكن إذا لم تؤد كفريق، فإن هاري كين لن يساعدك كثيرا".

وشهدت المباراة أمس مشاركة كين في الدقيقة 63 من المباراة، وذلك بعد ساعات قليلة من إتمام انتقاله إلى بايرن.

وقال هامان: "لست واثقا من أن كين سيكون المنقذ.. أداء بايرن كان كارثيا" مشيرا إلى أن الفريق يفتقد للقيادة الصحيحة.

وأوضح أن الفريق يعاني من مشاكل داخلية، وربما تكون المشكلة متعلقة بالمدرب.

وكان توماس توخيل تولى تدريب الفريق في مارس الماضي بدلا من جوليان ناجلسمان، واستكمل الموسم الماضي مع الفريق، والذي توج فيه بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الحادي عشر على التوالي.

كما كشف إيفنبرج /55 عاما/ القائد الأسبق لفريق بايرن انتقاداته للفريق، وقال: كانت مباراة حاسمة على لقب، والطريقة التي لعب بها بايرن كانت كارثية... يجب أن يعلم المدرب أين تكمن المشاكل في فريقه... الأداء كان محبطا ومزعجا للغاية".