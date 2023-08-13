بن زايد والسوداني يبحثان تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم: "تلقى السوداني اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.