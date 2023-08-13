 مصطفى محمد يسجل وتولوز يكرر تفوقه على نانت في بداية الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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مصطفى محمد يسجل وتولوز يكرر تفوقه على نانت في بداية الدوري الفرنسي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 6:09 م

لم يكن الهدف الذي سجله مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، كافياً لفريقه نانت من أجل تحقيق الفوز على ضيفه تولوز في الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب لا البوجوار معقل الفريق الكناري، احتاج مصطفى محمد لـ 12 دقيقة فقط، من أجل أن يهز الشباك لأول مرة هذا الموسم من علامة الجزاء ويضع فريقه في المقدمة.

تقدم نانت دام حتى الدقيقة 62 التي شهدت التعادل عن طريق المغربي الدولي زكريا بوخلال، قبل أن يأتي الهدف القاتل للضيوف عن طريق راسموس نيكولايسن المدافع الدنماركي في الدقيقة الأخيرة ويحسم 3 نقاط لتولوز.

تفوق تولوز على نانت ليس بجديد، فقد تقابل الفريقان في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس فرنسا، وفاز تولوز بنتيجة 5-1.

 

 


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