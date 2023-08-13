مؤسسة النفط الليبية تدعو القطاع الخاص المحلي للاستثمار في الحقول الهامشية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها أقر دعوة القطاع الخاص المحلي للاستثمار في «الحقول الهامشية» لزيادة إنتاج الخام، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت المؤسسة في بيان على «فيسبوك»: «في إطار استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة، أقر مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية».

وطالب المجلس بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية، من أجل مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.