كلاشنيكوف الروسية: ملتزمون بمشروعنا المشترك مع الهند لإنتاج المدافع الرشاشة

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تعتزم مجموعة كلاشنيكوف الروسية تنفيذ التزاماتها داخل الشركة الهندية الروسية لتصنيع المدافع الرشاشة في الهند، حسبما قال رئيس مجموعة كلاشنيكوف، آلان لوشنيكوف للصحفيين اليوم الأحد.

وقال لوشنيكوف: "بالنسبة لـ(إيه كي – 203) للهند، يتم تنفيذ العقود والعمل جار، ويعمل المشروع المشترك، ويتم الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدنا بها كمورد وشريك تكنولوجي"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي مارس 2019، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إنشاء مشروع مشترك مع روسيا لتصنيع بنادق كلاشنيكوف في الهند.

وتم إنشاء المشروع المشترك لإنتاج مدافع رشاشة (إيه كي – 203) في مصنع بالقرب من مدينة كوروا في ولاية أوتار براديش الهندية.