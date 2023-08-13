مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو حتى نهاية أغسطس

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للدورة الـ39، والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر، وذلك حتى نهاية أغسطس الجاري.

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للأفلام الروائية الطويلة، هي مسابقة سنوية ينظمها مهرجان الإسكندرية، ويمول جوائزها عائلة السيناريست الراحل ممدوح الليثي، ويمثلها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وتهدف المسابقة إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف إلى توثيق العلاقة بين المبدعين الشبان، وبين الوسط السينمائي في مصر وخارجها.

وتعلن نتائج المسابقة في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان، دون الإفصاح عن القيمة المالية لكل منها، وترتيبهم في الجائزة قبل إعلان النتائج بشكل نهائي.

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.