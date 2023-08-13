نائبة بالبرلمان الألماني من أصول تركية تكتشف صدور أمر اعتقال ضدها بمجرد وصولها تركيا

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أعلنت نائبة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" منحدرة من أصول تركية، أنها علمت بصدور أمر اعتقال ضدها عند وصولها إلى تركيا.

وكتبت جوكاي أكبولوت النائبة عن حزب اليسار على منصة "إكس" -تويتر سابقا- مساء أمس السبت: "بمجرد وصولي لتركيا في المطار علمت أن هناك أمر اعتقال ضدي من الادعاء العام بمدينة قيصري التركية".

وتابعت: "قبل أن اضطر للإدلاء بأقوالي عن ذلك، تم حذف الملف في غضون ساعات قليلة".

وكانت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية ذكرت أنباء عن هذا الأمر الذي وقع في الثالث من أغسطس الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين، أن الواقعة معروفة بالنسبة لها.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أن السفارة الألمانية بأنقرة وكذلك القنصلية في أنطاليا ظلا على اتصال وثيق مع النائبة.

ولا تزال خلفية إصدار هذا الأمر بالاعتقال غير معروفة.

وأحجمت وزارة الداخلية التركية عن الإدلاء بأية بيانات في الوقت الحالي.

وتوجهت النائبة في تغريدتها بالشكر لوزارة الخارجية الألمانية، وكتبت أن هذه الواقعة أظهرت مرة أخرى أنه ليس هناك فصل بين السلطات في تركيا.

وأضافت: "لا داعي للقلق: لن تخيفيني مذكرة الاعتقال".