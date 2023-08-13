بوتين يشيد بقطاع البناء كقوة دافعة للاقتصاد الوطني الروسي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمال وخبراء قطاع البناء المحلي بمناسبة عيد البنائين في روسيا، واصفا القطاع بأنه قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وفقا لرسالة تهنئة الرئيس المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الأحد.

وقال بوتين، في رسالة التهنئة الرئاسية، "إنه أمر جيد أن تستمروا بجدارة في هذه التقاليد الرائعة للإبداع. اليوم، رغم استمرار الوضع المضطرب، يظهر قطاع البناء فعاليته ويشكل إلى حد كبير سوق العمل المستدام والمستقر ويعتبر بحق أحد محركات الاقتصاد الوطني."، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد بوتين أن إدخال التقنيات المتقدمة والابتكارات الهندسية ومهارة القرارات الإدارية تساعد في زيادة حجم بناء المساكن وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق بنجاح في مختلف مناطق البلاد.

وقال بوتين "اسمحوا لي أن أسلط الضوء على العمل الهائل والمتفاني الذي قام به البناؤون بهدف استعادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا"، متمنيا لعمال قطاع البناء تحقيق إنجازات جديدة."

وتم تحديد عيد البنائين بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 6 سبتمبر 1955. ويتم الاحتفال بالعيد في روسيا في يوم الأحد الثاني من شهر أغسطس سنويا.