الغرف التجارية: الأدوية المغشوشة تنتشر في الأصناف الأكثر مبيعًا والأغلى ثمنًا

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على تحذيرات هيئة الدواء فيما يتعلق بوجود أدوية مغشوشة في السوق، مؤكدًا أن الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية.

ولفت خلال مداخلة له عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، إلى أن ما يتم ضبطه في الأسواق المصرية من أدوية مغشوشة، جاء نتيجة جهود هيئة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأضاف أن الشركات أصحاب المنتجات تتبع الدواء الخاص بها في السوق، وفي حال وجود فروقات بأي منتج لها تبلغ الجهات المسئولة، لأن هذا الأمر يضر بسمعتها وبصحة المريض المصري.

وذكر أن الدواء المغشوش يُحدد من قبل جهتين، هيئة الدواء عن طريق المعامل وتحليل المنتج، وكذلك الشركة المصنعة التي تطلع على الفروقات، منوهًا أن هيئة الدواء تعمل على توعية لصيادلة والمرضى، بضرورة الحذر ولا بد من المحافظة على شراء الأدوية من الصيدليات الموثوق فيها، وكذلك تحري الدقة من قبل الصيادلة، في جلب الأدوية من الأماكن الرسمية والمعتمدة من هيئة الدواء.

وعن أكثر الأدوية التي يكثر فيها حالات الغش، ذكر أن هذا الأمر ينتشر في الأدوية الأكثر مبيعًا أو الأغلى ثمنًا أو التي يوجد بها نقص، مشيرًا إلى أنه هناك ضوابط وضعتها هيئة الدواء على المخازن تتعلق بالجودة في التوزيع، بالإضافة إلى التفتيش الدوري، والمراقبة.