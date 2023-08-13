إزالة مباني متهالكة بقرى مركز الداخلة في الوادي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، تنفيذ قرارات إزالة لبعض المنازل الآيلة للسقوط وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين بقرية الراشدة؛ استجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة، حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال إن إزالة المباني تمت بالمشاركة مع أهالي القرية، والمركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن الطماوي، استمرار أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بمدينة موط، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.