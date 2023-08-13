شيخ مشايخ جنوب سيناء: لأول مرة في التاريخ الحديث نشهد هذه الطفرة التنموية

دعا الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، جموع الشعب المصري إلى مساندة القيادة السياسية من أجل تحقيق المزيد من جهود التنمية في الدولة، قائلا: «القادم لمصر خير، لكن امنحوا الفرصة للرئيس يزود الخير في البلد».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، إلى تعرض مؤسسات الدولة خلال الآونة الأخيرة إلى ما أسماه «حرب شائعات»، مضيفا أنها تستهدف تخريب عقول الشباب ونشر الأفكار السلبية، حسب تعبيره.

وأكد أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة استطاعت أن تسطر ملحمة في القضاء على الإرهاب والبدء في تدوير عجلة التنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى على غرار شبكات الطرق الجديدة والمحاور والكباري داخل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، والطريق الدولي الواصل بين طابا وميناء العريش، قائلا: «إحنا بالأمس كنا فين! والنهاردة أصبحنا فين».

ووجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة مؤخرا، وأبرزها إنشاء القوات المسلحة ثمانية مجمعات تنموية داخل جنوب سيناء، مشيدا بمشروع ربط ميناء الطور بمحور قناة السويس، معقبا: «لأول مرة في التاريخ الحديث؛ نشهد هذه الطفرة في سيناء، لم تحدث من قبل؛ ظهرت فقط في عهد الرئيس السيسي».

وأضاف أن جنوب سيناء تملك كنوز الأرض من الثروات المعدنية، معقبا: «عندنا خيرات كثيرة في جنوب سيناء أتمنى أن تستغل لتنمية وتطوير سيناء في ظل الطفرة التنموية التي نراها اليوم، لدينا التعدين وشتى أنواع الرخام، ورمال زجاج لا توجد في أي دولة بالعالم سوى في مصر».