«عاشقة الحضارة الإسلامية»، كما تحب أن توصف جاكلين سمير، نموذج مهندسة مصرية يضرب بجذوره أبهى صور تجسيد المواطنة، أول مهندسة قبطية مسئولة عن ترميم المساجد الأثرية، تعتبر أن ما تقوم به واجبا تجاه أشقائها في الوطن، واستطاعت بقدراتها الفائقة وأسلوبها الفريد أن تحول مساجد آل البيت إلى تحف فنية، كما تعد: «أنا وراء الجوامع لغاية ما أخليها كلها تنور».

بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة مؤخرا، يعود اسم جاكلين سمير، إلى الضوء بعد حالة البهاء والانبهار التي سيطرت على رواد المسجد، ونحن بصدد نقل تصريحات قديمة لجاكلين خلال لقاء سابق بتاريخ 21 نوفمبر 2020، مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم».

مسيحية ترمم مساجد إسلامية

تصف جاكلين شعور المسلمين تجاه عملها أثناء تطوير منطقة الإمام الشافعي، ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية: «المنطقة ناسها طيبة وأهلها لسه بخير، كانوا يساعدوني، كنت أشعر بعين الرضا على وجوههم وأنا سهرانة الساعة 4 الفجر ينزلني أكل وغطاء، وناس تشكرني، وآخر يقول: (أنا قرأت لك سورة يس علشان ربنا يقويكي) كله هذا كان مصدر سعادتي وهون عليّ تعبي».

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء العمل تضيف: «هذا المجال متعب للغاية عندما نبدأ في مبنى جديد منذ التأسيس الأمر يكون سهلا جدا، لكن العمل في ترميم مسجد لأحد الأئمة الأربعة بقيمة وقامة الإمام الشافعي وتحت شروط قاسية للغاية من مؤسسات عالمية مثل اليونيسكو، وإدارة جهات سيادية ومؤسسات كان صعبا للغاية».

الهدف من الترميم

تقول إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على إعادة إعمار المساجد وينفق الأموال الكثيرة؛ بهدف استعادة صورة تراث مصر الحضاري، كما أن شركة المقاولين العرب لا تستهدف تحقيق أية عوائد ربحية؛ ولكنها تسعى إلى تسخير كل الجهود والإمكانيات في سبيل إحياء تراث على وشك الاندثار واستعادة أصالة وتراث الماضي.

ردود الأفعال

تقول إنها لم تتوقع صدى ردود أفعال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعلق: «أنا شايفة إني عملت حاجة كويسة لمصر، وأي حد هيقول يا رب في الجامع هيذكرني ويدعيلي».

نموذج منطقة شبرا

يمثل نموذج حي «شبرا» وسط مدينة القاهرة أبرز النماذج التي تدل على وحدة الصف المصري؛ فالجميع سواء مسلمون أو مسيحيون، لا فرق بين دين وآخر بين أبناء المنطقة، كما ترى «جاكلين».

وأضافت: «ولا نعرف يعني إيه مسيحي أو مسلم، رمضان معروف بتاعنا كلنا ورأس السنة الكريسماس بتاعنا كلنا، والفول اللي بندمسه بليل علشان ثاني يوم صيام بتاعنا، أنا ما زلت معرفش أشرب كوب مياه في نهار رمضان ويسأل عليه كل الناس اللي معايا أنا بقفل البوفيه مع كل أول رمضان؛ لأني اتعلمت ده من الناس اللي عشت معاهم، أتمنى نموذج شبرا يتعمم الوضع ممكن يتغير تماما».

دور جاكلين في ترميم مساجد آل البيت

تصف شعورها اتجاه إسناد الدولة مسئولية ترميم المساجد بالمكافأة، وكأنها تجديد فرحة الثانوية العامة، كما تقول: «مع كل موقع يسند لي أشعر أني في حالة فرحة تجدد بداخلي وكأنها فرحة الثانوية العامة، ومكافأة على النجاح لأواصل عملي من جديد، كل فريقي مكون من شباب صغير وطموح ونعمل على توزيع التخصصات كل حسب مهارته، ونعود كثيرا إلى كتب التاريخ لإلقاء الضوء على النسق الإنشائي والمعماري لهذه الحقب التاريخية، ثم نذاكر ونطوع الهندسة ونرجع بها للوراء».

مسجد الفتح

تقول «جاكلين» إن الصعوبات التي واجهت الفريق أثناء ترميم المسجد، تمثلت في بدائية الأدوات المستخدمة؛ حيث كانت قديمة للغاية لدرجة أن أرضية المسجد تقع على مساحة 380 مترا، ومكونة من فسيفساء صغيرة، وتنقسم لـ 6 أنواع من الرخام غير موجودة في مصر.

وتضيف: «بدأنا نخاطب المحاجر خارج مصر ثم العمل في تقطيع الحجارة تحت المياه ونعود لاستخدام المعدات القديمة لنستعيد الأرضية كما كانت، استمرينا في المسجد عامين و8 شهور، لأن كل قطعة داخل المسجد كانت جزءا من الألماس لا يمكن تعويضها».

مسجد الرفاعي

توضح أن مربع تطوير السيدة عائشة ضم 3 جوامع ذات أثر تاريخ هام هي: «السيدة عائشة- الغوري- المسبح»، والأخير كان مسماه قديما المسيح باشا، نسبة وإشارة إلى المسيحي الذي تبرع لبناء المسجد.

واستطردت: «كنا نطلع مسجد الرفاعي بونش لأن ارتفاعه 38 مترا، هذه اللآلئ تعود للنور الآن، وأنا وراء هذه الجوامع لغاية ما أخليها كلها تنور».

مسجد الفتح

من أكثر التجارب صعوبة طيلة مشوار عملها داخل المساجد؛ بسبب انهياره حيث استمر العمل بداخله في 4 سنوات منذ العام 2016 وحتى مطلع العام 2020،

وأكملت: «المسجد كان غنيا للغاية وفقيرًا جدًا، بالضبط عندما يكون شخصا غنيا جدا وجاء عليه الزمن، ولكي يعود ثانية لن يقبل بأي وضع أقل من مكانته، ذاكرنا سنين طويلة، الأرضية وحدها استلزمت عامين و6 أشهر».

مسجد الإمام الشافعي

تشير إلى اكتشاف فريق العمل أثناء عمليات حفر الأساسات قواعد وشدادات لمبنى قديم تحت المسجد، وهذا بدوره ما جعله يصمد على مدار تلك السنوات التي عانى الإهمال خلالها، حيث تقول: «عندما دخلته وجدته عائم على المياه بارتفاع 30 سم، وهذا كان إهانة للأثر وإهانة لصاحبه، ومع ذلك لم ينهر للأننا وجدنا تحت المسجد مسجدا آخر حافظ عليه».

وتضيف: «الحضارة الإسلامية غنية بشكل مرعب، الحائط كان يضم 50 تفصيلة، السقف كان يبنى على 4 عناصر هندسية، كل موقع هو بحر من الاكتشافات، وجدت النجفة المسجد كانت مهملة إلى حد صعب ذهبت بها إلى أصحاب محال النحاس في شارع المعز ونجحنا في إعادتها إلى رونقها».

مكانة المرمم المصري

وتؤكد «جاكلين» أن مكانة المرميين المصريين تتخطى حدود العالمية مستشهدة على ذلك بحصول المقاولين العرب على جائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من الولايات المتحدة عن ترميم كنيسة ماري جرجس المعلقة بمصر القديمة بعد الفوز بمسابقة الدراسة الأثرية والإنشائية على جميع المنافسين من أمريكا وإيطاليا.

وتضيف: «بلا فخر نحن في المقدمة، لو أننا نملك بعض الإمكانيات سنكون في مكانة أعلى من المقدمة، عندما وضعنا في منافسة على مشروع كنيسة ماري جرجس المعلقة فزنا بالمسابقة على كل المنافسين في العالم».

ترميم الآثار الفرعونية

ترى أن المرممين المصريين يستحقون نيل الفرصة قياسا على النجاح الباهر مؤخرا على صعيد ترميم الآثار الإسلامية والقبطية.

واختتمت: «حتى الآن كمصريين محرم علينا التعامل مع الآثار الفرعونية، المرممين ممنوعون من التعامل مع الآثار الفرعونية، ونتعامل مع جهات أجنبية رغم أننا أثبتنا أننا من أوائل الناس على صعيد ترميم التراث».