محافظ أسيوط يوافق على فتح فصول سكرتارية طبية بمدارس التعليم الفني

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على البدء في اتخاذ إجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستي التجارة بنات بأسيوط وأبنوب التجارية المشتركة التابعة لإدارة أبنوب؛ لصالح العملية التعليمية ولخدمة سوق العمل مع عرض المقترح على المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لأخذ الموافقة ثم العرض على الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم؛ لإنهاء إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بفتح هذه الفصول.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وكشف عن الموافقة على المقترح بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والتي تشير إلى توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، وبعض هيئة التدريس على كفاءة وخبرة لتدريب وتدريس الطلاب، وتوفر فرص تدريبية بأماكن تم توفيرها من مقدم الخدمة "جمعية مستثمري أسيوط – الوحدة الإقليمية رقم (2)".

وأكد أهمية تطوير التعليم الفني لاستيعاب أكبر عددا من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أهمية تخصص سكرتارية طبية، والذي يدخل في المنظومة الطبية وله دور فعال في المجال الطبي حيث يسهل عمل الكوادر الطبية.

وأعلن تقديمه سبل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التعليم الفني المزدوج والذي يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم بالمصانع والشركات الخاصة بالمحافظة، في ظل التطور الذي يشهده قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وجذب استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية الـ6 التي توجد بمراكز المحافظة المختلفة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر.

وأوضح محمد النمر مدير عام التعلم الفني بالمحافظة، أن تخصص السكرتارية الطبية هي وظيفة إدارية ومكتبية وهي المسئولة عن استقبال المرضى، وكتابة تذاكر الدخول، والمساعدة في حل المشاكل الإدارية والخاصة بالمؤسسات الطبية، وتسجيل جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والأشعة، ومتابعة تقرير الخروج والإجازات الطبية، فهي حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبي من هيئة تمريض وفني أشعة وفني معامل، خاصة وأن مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الإدارية والطبية.