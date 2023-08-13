وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور رواندا لتعزيز التعاون

قال مكتب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الأحد، إن الوزير زار رواندا، وأجرى مباحثات مع مسئولين بارزين بشأن سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والمجالات المستقبلية الأخرى.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت، إن بارك أجرى مباحثات مع نظيره الرواندي فينسيت بيروتا، أمس السبت، كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الدولتين.

ويعد بارك أول وزير خارجية كوري جنوبي يزور رواندا منذ 10 أعوام.

كما وقع الوزيران اتفاقية بشأن قروض سوف تقدمها كوريا الجنوبية، من خلال صندوق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2022-2026، كما تعهدت سول بتوسيع نطاق التعاون في تنمية مجالات الصحة والبنية التحتية.

كما أجرى بارك مباحثات مع رئيس رواندا بول كاغامي، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي ليتجاوز مشاريع تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى.

وسعى بارك للحصول على دعم بارك لطلب كوريا الجنوبية استضافة إكسبو عام 2023، كما طلب من الرئيس الرواندي حضور قمة كوريا الجنوبية-إفريقيا المقررة العام المقبل.

ويشار، إلى أن بارك يقوم حاليا بجولة تتضمن 4 دول وهي، إثيوبيا، وزامبيا، ورواندا، والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى لحشد دعم هذ الدول لطلب كوريا الجنوبية استضافة الإكسبو.