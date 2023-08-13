تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 سفينة بينما غادرته 17 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع بلغت 31 ألفا و823 طنا شملت 13 ألفا و139 طن يوريا و1705 أطنان رمل و2300 طن علف بنجر و356 طن كحول و1073 طن أسمنت و13 ألفا و250 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع بلغت 35 ألفا و561 طنا شملت 7850 طن خردة و2119 طن خشب زان و2563 طن كسب فول صويا و1493 طن فول صويا و500 طن زيت طعام و1100 طن أبلاكاش و4885 طن ذرة و10آلاف و445 طن قمح و4147 طن حديد و1908 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 459 طنا.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 721 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 35 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2903 حاويات مكافئة.

وأشار أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 163 ألفا و391 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و260 طنا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3950 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وبنى سويف، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 2809 شاحنات.